Fanpage.it - Marcello Lippi controcorrente: “L’Inter deve giocare molte più partite? È un vantaggio sul Napoli”

Nella settimana che porta verso Napoli-Inter,ha voluto esprimere il proprio pensiero sulle due squadre. "Il Napoli di Antonio non è magia, è che lui è un top. L'Inter ha ancora del potenziale da esprimere, resta la favorita per lo scudetto". Dove sono escluse Juve e Milan: "Stagione strana, ma a Torino la panchina pesa come la maglia, di più che in altre parti"