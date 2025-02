Palermotoday.it - Manuela e la sindrome di Chops: "Così lotto per mio figlio contro una malattia ultra rara"

Gattona Mario, e sorride. A marzo compirà quattro anni, ancora non ha imparato a camminare né a parlare, ma a lottare, sì. Il suo 'nemico' da due anni ha finalmente un nome:di. Acronimo inglese, in cui ogni lettera indica un sintomo: 'C' tratti del viso grossolani e ritardo.