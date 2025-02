Manchester United Arsenal Manchester City e Liverpool pronti a combattere per l’agente libero tedesco star

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 15:50:00 Breaking news:Le grandi pistole della Premier League sono destinate a combatterlo per il centrocampistaJoshua Kimmich dopo che il Bayern Monaco avrebbe ritirato la loro offerta di un nuovo contratto.I rappresentanti di Kimmich e i leader della Bundesliga sono in trattative per diversi mesi e un’offerta è stata presentata dal club nel tentativo di garantire il futuro a lungo termine di uno dei loro principali giocatori, il cui accordo attuale scade a giugno.Ma un rapporto sul leaderDaily Sport Bild suggerisce che, a seguito di una riunione del consiglio di vigilanza del club di lunedì, che l’offerta a Kimmich è stata ritirata con il club che ha perso la pazienza.Ultime notizie esclusive: FC Bayern ha ritirato la sua offerta per un nuovo contratto per Joshua Kimmich (30) @BildSport @Altobelli13 pic.