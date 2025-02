Ilgiorno.it - Maltrattamenti nella Rsa di Dizzasco: Spi-Cgil vuole essere parte civile al processo

Como, 27 febbraio 2025 –casa di riposo di: la mossa dello Spi-in vista del. Il sindacato che rappresenta gli anziani, infatti, ha diffuso una nota per annunciare la sua intenzione a costituirsinel futuroagli operatori socio assistenziali (sono sette, al momento, gli indagati) le cui presunte responsabilità verranno riconosciute “meritevoli” di verifica in tribunale. L’attacco I responsabili di Spi-non rinunciano, nel comunicato in cui viene illustrata la posizione del sindacato, a offrire anche una lettura politica della vicenda “Siamo di fronte all’ennesimo caso diin strutture che dovrebbero prendersi cura degli anziani più fragili ed indifesi" dichiara Federica Trapletti, della segreteria di Spi-Lombardia.