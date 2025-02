Lanazione.it - Maltempo, il caso Massa. Cittadini scrivono al Prefetto: “Tutti i giorni rischiamo la vita”

, 27 febbraio 2025 – “Non è più tollerabile mettere a rischio ladi chi transita per quelle strade: chiediamo un tavolo di concertazione e interventi urgenti”. Il comitato ’Una montagna da salvare’ rivolge un appello alle amministrazioni comunale e provinciale, nonché al Parco delle Alpi Apuane e alGuido Aprea affinché si prendano provvedimenti necessari per garantire la pubblica incolumità. Il comitato denuncia lo stato in cui si trovano le strade, veri fiumi, appena piove, buche pericolose nell’asfalto, piante ad alto fusto aggredite e indebolite da infestanti, inclinate minacciosamente sopra la strada, slavine che scendono dai versanti, sassi che piombano sulla carreggiata, alveo dei canali ostruito da tronchi. Da Santa Lucia per entrare nella Valle del Frigido e raggiungere i paesi dell’entroterra: Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Resceto.