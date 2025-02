Sbircialanotizia.it - Malattie rare, Scopinaro (Uniamo): “Aiuto di tutti per strutturare reti supporto”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“E’ importante far conoscere le, è importante far capire i bisogni delle persone con, è importante parlarne. Per noi questa campagna significa portare l’attenzione sulle nostre persone e cercare di far sì che poi, con l’die con la rete che costruiamo, anche con questi convegni, incontri e dibattiti, . L'articolo): “diper struttu” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.