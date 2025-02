Ilgiorno.it - Malattie infiammatorie croniche intestinali, incontro medici e pazienti all’Humanitas di Rozzano

Milano, 27 febbraio 2025 –insieme per approfondire i temi legati alle(MICI). L’– organizzato dall’IBD Center di Humanitas e AMICI Itali – si terrà venerdì 28 febbraio e rappresenta un'importante occasione di confronto e aggiornamento su patologie – come la Colite ulcerosa e la Malattia di Crohn - che impattano profondamente sulla qualità della vita deie delle loro famiglie. L’appuntamento è alle 15 nella Sala E del Centro Congressi di Humanitas (via Manzoni 113,), con la partecipazione di esperti del settore, ricercatori e. Un approccio innovativo e multidisciplinare L'evento si propone di illustrare il modello innovativo dell’IBD Center di Humanitas, che coniuga clinica e ricerca per offrire un'assistenza all'avanguardia, personalizzata e di alta qualità.