Lapresse.it - Malagò presidente Coni per quarto mandato, pressing Federazioni su governo

Leggi su Lapresse.it

Giovannidelper un. Lo chiedono a gran voce 43su 50 alin una lettera visionata da LaPresse in cui viene chiesto di equiparare le normative elettorali dela quelle dellesportive. Su 50delsono state escluse dal coinvolgimento nel documento Aci, Aeroclub d’Italia e Tiro a segno (enti pubblici) mentre non sono stati interpellati Federnuoto e Federazione Medici Sportivi (i cui presidenti Barelli e Casasco sono parlamentari) e il numero uno del tennis, Angelo Binaghi, in opposizione a. La legge attuale preclude aldella possibilità di ricandidarsi in quanto giunto al terzo.Il testo della lettera“I presidenti dellesportive nazionali e delle discipline sportive associate ritengono necessario porre all’attenzione del, per un serio e costruttivo confronto, le questioni attualmente irrisolte nel mondo dello sport, a partire da quelle riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alla recente riforma dello sport fino alla questione relativa al limite dei mandati ancora esistente per gli organi del“, si legge nella lettera.