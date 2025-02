Maiorca Valencia Betis Celta e Getafe assegnato dal resto dei club

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-26 21:11:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico!Idi Laliga hanno celebrato gli ultimi due giorni Portaventura World IL Conferenza delIVin cui i 42Laliga hanno condiviso progetti in oltre 20 articoli in comunicazione, marketing, strategia digitale, marchi o esperti tecnologici. Si sono radunati Più di 650 professionisti Tra, istituzioni ed entità del settore sportivo.Una delle novità di questa edizione è stata la presenza di Rafael LouzánPresidente della Royal Spanish Football Federation. Un altro, che i premi dell’ufficio deldi Laliga hanno tenuto la loro prima edizione. Premi che hanno distinto ildue volte,e Getfeper varie azioni incentrate sul business delle infrastrutture, sulla strategia digitale, internazionale e commerciale.