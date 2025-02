Magistrati irpini in sciopero contro la "Riforma che ci indebolisce"

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’appiattimento dei giudici sulle tesi dei pubblici ministeri è “smentito dai fatti: il 40 per cento delle decisioni giudiziarie non confermano l’ipotesi formulata dall’accusa sia nel primo grado di giudizio che in quelli di impugnazione in Appello e Cassazione”.Così la sottosezione dell’Anm di Avellino, che ha aderito alloindetto nella giornata di oggi, “un segno di protesta sofferto, ma necessario”, replica ad una delle motivazioni più forti che governo e maggioranza parlamentare utilizzano a sostegno delladel Titola IV della seconda parte della Costituzione. La presidente, Monica D’Agostino, e il segretario, Fabrizio Ciccone, in un documento, sottolineano anche che “il distacco del Pm dal perimetro della cultura della giurisdizione, rappresenta un eccentrico e inedito modello nel panorama della giustizia internazionale, legittimando, con l’ulteriore frammentazione dei poteri dello Stato, l’obiettivo rafforzamento, oltre ogni ragionevole limite, dell’organo di accusa”.