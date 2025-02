Secoloditalia.it - Magistrati in sciopero, insorgono i penalisti: “Iniziativa volta a tutelare privilegi e potere”. L’Anm arruola pure gli studenti per paura del flop

Leggi su Secoloditalia.it

“Contro la separazione delle carriere” e a “difesa della Costituzione”. Oggi lodeiproclamanto dal, il sindacato delle toghe, con manifestazioni pubbliche in molte citta, da Nord a Sud. Eventi contro una riforma della Giustizia che soprattutto nel sorteggio dei membri del Csm vedrebbe sconvolti gli equilibri delle correnti e dinamiche diche le toghe vorrebbero eterni e intoccabili. A Milano l’appuntamento è per le 9,30 davanti al Palazzo di Giustizia. A Roma, alle ore 11 è prevista un’assemblea pubblica al Cinema Adriano (piazza Cavour) alla quale parteciperanno componenti della Giunta esecutiva centrale del; tra cui il presidente Cesare Parodi, il segretario generale Rocco Maruotti, e il vice presidente Marcello De Chiara.I: “errato nel merito e nei metodi”Ma c’è chi dice no allo