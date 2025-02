Ilfoglio.it - Magistrati in sciopero: a Roma flash mob davanti alla Cassazione. Ma c'è chi non è d'accordo

È il giorno dellodelle toghe. Oggi, 27 febbraio, da nord a sud del paese iincrociano le braccia per protestare contro il disegno di legge sulla riforma della giustizia, nello specifico in merito all'introduzione della separazione delle carriere tra pm e giudici. In mattinata lo stesso ddl è uno dei temi sul tavolo di un vertice di governo a Palazzo Chigi tra Meloni, Salvini, Tajani, Lupi e Nordio. La rimostranza è stata organizzata dall'Associazione nazionalee coinvolge tutte le città d'Italia. L'evento principale però è aCorte di, intorno alle dieci di stamattina, una sessantina disi sono riuniti per unmob indossando una coccarda di colore e con in mano la Costituzione. Il tutto è avvenuto sulle scale dell'entrata principale, proprio sotto al cantiere dei lavori di ristrutturazione per la facciata del palazzo.