Lanotiziagiornale.it - Magistrati in rivolta contro la riforma della Giustizia: allo sciopero hanno partecipato tra il 75 e l’80% delle toghe italiane

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Se qualcuno all’internomaggioranza sperava in un fragoroso flop, dovrà ricredersi di fronte ai dati sullodeiitaliani, cheincrociato in massa le braccia per lanciare un grido d’allarmela discussa. Secondo il segretario generale dell’Associazione Nazionale(Anm), Rocco Maruotti, l’adesioneda parte“è stimata fra il 75 e”.“La decisionemagistratura di scioperare non è mai presa a cuor leggero. Oggi scioperiamo non per il nostro stipendio o per un interesse di categoria, ma per difendere il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Si tratta di una risposta unitaria a tutela dell’autonomia e dell’indipendenzamagistratura, principi cardinedemocrazia e dell’equilibrio tra i poteri, che per noi di Unicost non sono negoziabili”.