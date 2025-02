Ilgiorno.it - Magistrati in protesta contro la riforma del Governo, a Como adesione in massa

, 27 febbraio 2025 – Ha raggiunto il 90% di adesioni l’astensione alle udienze deidella Procura e del Tribunale di, che si sono uniti, questa mattina alle 11 nell’atrio del Palazzo di Giustizia, per spiegare la motivazioni dellae la contrarietà allache prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, e l’istituzione di una alta corte disciplinare i cui membri sarebbero scelti a sorteggio e non più democraticamente eletti. “Con questa manifestazione – hanno detto tutti idell’area civile e penale – intendiamo rivolgerci alla comunità in cui lavoriamo, al territorio Lariano, composto da persone concrete e tenaci”. Sono stati inoltre letti gli articoli della Costituzione Italiana che sanciscono i diritti a tutela del cittadino quando si confronta con la giustizia.