Magia Empoli | batte la Juventus ai rigori e si regala la semifinale di Coppa Italia

L’ha firmato una delle più grandi sorprese calcistiche degli ultimi anni, sconfiggendo laai calci di rigore e qualificandosi alle semifinali della. La formazione toscana, terzultima in Serie A, è stata capace del colpaccio all’Allianz Stadium, eliminando la Vecchia Signora, crollata a sorpresa dopo essere stata già estromessa dalla Champions League.L’ora sogna in grande nellain andata-ritorno contro il Bologna: a disputare l’atto conclusivo ci sarà sicuramente una formazione non attesa alla vigilia, pronta a fronteggiare chi avrà la meglio nel derby tra Inter e Milan. Si tratta di una prima volta storica per questa società, che nel pieno della lotta per non retrocedere avrà la possibilità di giocare per qualcosa di importante.La partita si è sbloccata al 24?, quando Nico ha commesso un errore con un complesso passaggio di prima intenzione: la palla è finita a Maleh, che ha trafitto Perin con un bel tiro sul secondo palo.