.com - Mages of Mystralia gratis su Epic Games

Leggi su .com

A partire dal 27 febbraio 2025, gli appassionati di videogiochi possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria “of” tramite l’Store. Questo titolo sarà disponibile senza costi fino al 6 marzo 2025 alle 17.Ricorda che basta avere un account sustore per poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochicheregala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI: come vengono classificati i videogiochiofof” è un’avventura d’azione sviluppata da Borealysche combina elementi di esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti dinamici. I giocatori vestono i panni di Ziya, una giovane maga esiliata dal suo villaggio a causa dei suoi poteri magici.