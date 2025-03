Strumentipolitici.it - Macron fallisce la missione di convincimento di Trump sull’importanza dell’Europa nella questione ucraina

Forsenon avrà proprio umiliato, come si legge su alcuni media, ma l’Europa sì. E anche l’, poiché entrambe sono rimaste fuori dal primo round di negoziati USA-Russia. Il presidente francese era partito baldanzoso per Washington, tuttavia è tornato con le pive nel sacco: ha fallito la suaper convincereche l’Europa è fondamentale e deve essere coinvolta al massimo.Partito con le migliori intenzioniera partito in fretta e furia per Washington con ambizioni elevate. Aveva dichiarato che avrebbe ammonitodal mostrarsi troppo accondiscendente – quindi debole – nei confronti di Putin. Inoltre voleva parlare a nome di tutta l’Europa mostrandogli della convergenza di interessi e di indirizzi sull’. Intendeva convincendolo della bravuradi difendersi da sola anche senza l’appoggio del grande fratello americano, che a breve potrebbe defilarsi.