Donnapop.it - Ma lasciate in pace Eleonora Giorgi, non solo il dramma della malattia: ecco cosa è successo in tv

Leggi su Donnapop.it

Barbara Palombelli, conduttrice di Forum, ha recentemente fatto un triste aggiornamento sulle condizioni di salute di. Durante la diretta del programma del 26 febbraio, prima di iniziare, ha ringraziato Paolo Ciavarro per la sua presenza, nonostante la difficile situazione familiare., infatti, è stata ricoverata in una clinica di Roma a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute, che le rendono ormai difficile anche camminare. La notizia ha scosso il pubblico e i fan dell’attrice, che da tempo affronta una battaglia contro unagrave. La conduttrice ha poi aggiunto una frase che ha rapidamente sollevato polemiche: «ci sta per salutare».Barbara Palombelliha detto a Forum su?Le parole di Barbara Palombelli non sono passate inosservate.