Ma ditelo ai rapinatori Capezzone spiana l' ultra-femminista Bubba gelo a Mattino 5| Video

In un'Italia sempre più in balia di furti e rapine, ci si chiede se sia giusto organizzarsi per difendersi da soli. La domanda arriva a5, nella puntata in onda giovedì 27 febbraio. Qui, tra gli ospiti, c'è anche Daniele. Il direttore editoriale di Libero dice di avere l'impressione "che stiamo girando attorno alla questione". Il motivo? "Quando hai i cittadini derubati e rapinati in casa loro noi che facciamo? Diciamo loro 'sentite la morale della". Il riferimento è a un'altra ospite del programma di Canale 5: Francesca, creator digitale e attivista. "Ma la sentite la rabbia delle persone? Avete l'istinto di dire subito 'fuorilegge fuorilegge' maaie ai banditi! Questa idea di fare la morale ai cittadini, ai derubati, ai rapinati sta stufando.