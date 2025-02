Cultweb.it - Ma cosa sono i Pokémon (e perché li celebriamo oggi)?

Il 27 febbraio si celebra ilDay, in onore del lancio dei primi giochi nel 1996 in Giappone. Maesattamente icosì famosi? Nati come videogiochi per il Game Boy, i(abbreviazione di “Pocket Monsters“)creature immaginarie che gli allenatori catturano, allenano e fanno combattere in battaglie strategiche. Il successo dei giochi ha portato alla creazione di un vasto universo multimediale che comprende una serie animata, film, carte collezionabili e una moltitudine di prodotti. Il fenomenoha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop, diventando una delle franchise più redditizie di sempre.Pikachu e il suo allenatore (fonte: TheCompany/BBC)La prima generazione di videogiochi, “Rosso e Verde” (poi diventati “Rosso e Blu” negli Stati Uniti), ha introdotto il mondo ai, tra cui Pikachu, la mascotte iconica della serie.