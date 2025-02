Thesocialpost.it - Lutto nel mondo del calcio, addio al leggendario difensore

Una triste notizia arriva dalla Spagna: un calciatore molto amato, che aveva militato anche nelle file del Real Madrid, è venuto a mancare a 48 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Javier Dorado, ex, ha vestito la maglia di diverse squadre della Liga spagnola della Nazionale Under 21.Dorado lascia un vuoto nel cuore degli appassionati di. Il suo decesso arriva dopo una lunga battaglia con la malattia che, negli ultimi mesi, lo ha costretto a sottoporsi a dure terapie, tra cui un trapianto di midollo osseo a maggio.La Carriera di Javier DoradoNato nel 1977, Dorado iniziò la sua carriera nelle giovanili del Real Madrid, dove fu promosso in prima squadra da Vicente Del Bosque durante la stagione 1999-2000. Purtroppo, ilnon riuscì a ritagliarsi un posto da titolare nella squadra, visto l’altissimo livello di competizione, con Roberto Carlos a dominare sulla fascia sinistra.