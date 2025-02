Cityrumors.it - Lutto a Hollywood, addio a Gene Hackman: indaga la polizia

Leggi su Cityrumors.it

La morte del due volte premio Oscar è piena di mistero. Gli inquirenti stannondo per ricostruire meglio quanto successoUna notizia scuote il mondo del cinema internazionale e: è morto. Uno dei volti più noti del grande schermo americano è stato trovato senza vita nella propria casa di Santa Fe all’età di 95 anni. Gli inquirenti, oltre a lui, hanno rinvenuto senza vita anche la moglie e il cane.la(Ansa) – cityrumors.itUna morte che ancora oggi ha diversi punti da chiarire e per questo motivo si preferisce mantenere il massimo riserbo. Le indagini vanno avanti e l’obiettivo è capire cosa è successo nella casa. Per il momento siamo, come spiegato in precedenza, non si hanno delle certezze. Le autorità locali hanno fatto sapere che non sono stati trovati tracce che possano far pensare ad un omicidio.