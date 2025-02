Ilrestodelcarlino.it - L’Università non ti cambia la vita. O forse sì. Lo spot di Unibo

Bologna, 27 febbraio 2025 -di Bologna lancia oggi su tutti i suoi canali unovideo per parlare a chi non sa se fare, e per rilanciare il ruolo del sistema universitario del Paese. Il video proietta futuri studenti e studentesse in una dimensione intima e accogliente, promuovendo l'iscrizione all'università come un passo da compiere mettendo al primo posto le proprie emozioni e inclinazioni. “Si tratta di un messaggio semplice ma deciso a servizio del diritto allo studio e una presa di posizione urgente e attuale in risposta alla più diffusa narrazione che mette in discussione il valore della laurea e dell’esperienza universitaria”, fa sapere. È la prima volta che l’Ateneo bolognese sceglie di creare una campagna di comunicazione articolata, sperimentando diversi formati e contenuti.