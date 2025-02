Sport.quotidiano.net - Lunedì sera al Curi arbitra Leone di Barletta. Nessun precedente

Perugia-Ascoli, incontro programmato perprossimo 3 marzo allo stadiocon avvio previsto alle 20.30 (diretta Rai Sport), vedrà la direzione di Domenicodella sezione di. Il fischietto pugliese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Antonino Junior Palla di Catania e Marco Roncari di Vicenza. Quarto uomo ufficiale Gianmarco Vailati di Crema. Nonostante le 10 garete in C nella stagione in corso,non ha mai incrociato finora il Picchio. Due invece i precedenti col Perugia con una vittoria e una sconfitta. Queste le altre direzioni del prossimo turno: Arezzo-Sestri Levante (Gandino di Alessandria), Campobasso-Pineto (D’Eusanio di Faenza), Legnago Salus-Milan Futuro (Mucera di Palermo), Lucchese-Carpi (Dini di Citta’ di Castello), Pescara-Spal (Poli di Verona), Pianese-Rimini (Caruso di Viterbo), Pontedera-Gubbio (Gangi di Enna), Ternana-Torres (Grasso di Ariano Irpino), Vis Pesaro-Virtus Entella (Gianquinto di Parma).