Ilfattoquotidiano.it - Luna Nuova in Pesci, l’oroscopo segno per segno: “Acquario, avrai una rivelazione in sogno”. I rituali per chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo

Il 28 febbraio il cielo ci regala un appuntamento importante: lain, l’ultimo novilunio d’inverno, che coincide con la chiusura simbolica di unastrologico. Ma cosa significa esattamentee perché questa in particolare è così speciale?La: uninizio, ma invisibile ai nostri occhiDal punto di vista astronomico, laè quel momento in cui lasi trova tra la Terra e il Sole, con la sua parte illuminata rivolta lontano da noi. In altre parole, laè invisibile nel cielo, ma la sua energia è tutt’altro che assente. È l’inizio di unre, una fase di rinnovamento e di semina per il futuro.A livello simbolico, è come se l’universo ci invitasse a fermarci un momento, riflettere e decidere quali intenzioni piantare per il prossimo mese.