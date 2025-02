Sport.quotidiano.net - L’ultimo uomo del Triplete. Arnautovic torna decisivo. Con l’Inter ha vinto tutto . Ci riprova prima dei saluti

Un ricamo. Un sinistro al volo, da fuori area, sull’evoluzione di un calcio d’angolo di Dimarco, allontanato dalla difesa laziale. Una conclusione perfetta, secca, che lascia il portiere senza parole. Quindi l’esultanza, come se nulla fosse, con quella consapevolezza che non ti aspetteresti. A dire il vero non è l’unica sorpresa quando si parla di Marko. In primo luogo, non è cosa di tutti i giorni ritrovarsi un centravanti di oltre un metro e novanta così lontano dalla porta sull’evoluzione di un corner. Quindi, c’è il curriculum. Due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, sopratla Champions League del 2010. Il classe 1989 di Vienna, calciatore dell’anno del suo Paese nel 2018, è l’unico superstite in maglia nerazzura di quel. Non giocò molto a dire il vero, tre presenze in, e da allora ha vestito le maglie di Werder Brema, Stoke City, West Ham, Shanghai e Bologna.