Iltempo.it - L'ultimo attacco di Renzi a Meloni: "Non tocca palla". Baldelli: "Ossessionato"

La capacità di Giorgiadi dialogare contemporaneamente con gli Stati Uniti e con l'Unione europea ha attirato l', gratuitodi Matteo. Ospite a L'Aria che Tira, il talk-show di politica e di attualità di La7, il leader di Italia Viva ha detto: "Un mese fa tutti dicevano: 'anello congiunzione Usa-Ue', oggi vediamo che none al massimo costruisce un ponte con i migranti in Albania". Dopo aver rammentato che secondo lui "i veri interlocutori" degli Usa sono i leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Friedrich Mertz,ha continuato affermando che l'Europa "sta dando timidi segni di risveglio, ma molto c'è da fare e questa ripresa non la sta portando avanti Giorgia, influencer poco consistente". Parole pesanti, queste, a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia Antonio