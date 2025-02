Ilnapolista.it - Lukaku nei grandi appuntamenti quest’anno non ha quasi mai fallito. Dubbio Billing-Gilmour (Sky Sport)

Verso Napoli-Inter, la squadra di Conte si allena a Castel Volturno. A Skyinterviene l’inviato Francesco Modugno sulle possibili scelte di Conte e sulla condizione divive un momento complicato, in questo momento faticaLe parole di Francesco Modugno da Castel Volturno:Può permettere di ribaltare classifica e umori. In questo momento sono un po’ così, una compattezza e una solidità da ritrovare. Poi gli infortuni contemporanei e simili nella diagnosi, costringono Conte a dover fare altre scelte. Potrebbe essere a tre dietro, gli allenatori si metterebbero così a specchio.vive un momento complicato, in questo momento fatica. Sono quattro partite che non segna. C’è comunque un contributo. Probabile il 3-5-2 con qualche, comesu cui la riflessione è aperta.