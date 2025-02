Lanazione.it - Luconi e Luca Verdone: due corsi alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 27 febbraio 2025 – LaFrancoOnlus di Firenze si conferma punto di riferimento per la formazione artistica, offrendo due imperdibilidedicati a professionisti e appassionati del teatro e del cinema. Il primo è "Il mestiere del teatro", un'opportunità unica per attori e registi Dal 7 al 9 marzo, laospiterà la terza edizione del corso di formazione "Il mestiere del teatro", rivolto ad attori, registi e organizzatori dello spettacolo. Un’esperienza intensiva che culminerà il 22 giugno con una mise en espace aperta al pubblico. A discrezione del regista Massimo, alcuni partecipanti potranno essere selezionati per un’ulteriore rappresentazione all’interno del Festival di Radicondoli 2025, offrendo loro un’importante vetrina artistica. Secondo appuntamento è con il corso "Scenografia cinematografica –scoperta delle tecniche del grande schermo",l’8 e il 15 marzo, avrà luogo il corso Scenografia cinematografica: i maestri, le teorie e le tecniche, curato dache guiderà i partecipanti attraverso la storia e le evoluzioni della scenografia nel cinema.