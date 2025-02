Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il nuovo colpo di scena. Gruppo asiatico vuole la società

Avanti un altro. Non è il titolo del preserale a quiz su Canale 5, ma quanto sta accadendo nella, dove le proprietà cambiano nel giro di poche settimane. Oggi siamo a tre. AlBulgarella è subentrata per prima la Sanbabila da sola, poi allargata alla Slt di Roma, lache fa capo al commercialista Alessandro Sampietro che, di fatto, detiene il cento per cento delle quote della Sanbabila e, quindi, anche della Pantera, quote acquistate per la simbolica cifra di 1640 euro e che è, dunque, l’unico soggetto giuridico autorizzato a trattare un eventualepassaggio di proprietà. Cosa che si sta verificando in gran fretta e nemmeno troppo sotto traccia, se è vero che le notizie volano che è una meraviglia. Del resto giova appena ricordare che il sindaco revisore, il dottor Liban Varetti, ha dato sette giorni di tempo alla "Slt" per presentare un piano industriale e la "governance".