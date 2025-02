Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il campionato dà i numeri. La Pantera in vantaggio sul Carpi. Ma mai un pari interno in 100 anni

Sotto le Mura manca il pareggio train un secolo di storia, anche se i precedenti sono molto pochi. A differenza del "Cabassi", lo stadio della cittadina modenese, dove le "X" sono state diverse (le ultime quattro sfide ad esempio, compresa quella dell’andata, 0-0), a Lucca, invece, cinque i precedenti in 100(emiliani spesso in categorie inferiori, ma pure in serie "A" alcune stagioni fa) il bilancio è il seguente: 3 successi rossoneri e 2giani. Il primo nella stagione 1926-’27 in Prima divisione: 1 a 2 per gli emiliani che, nelsuccessivo, vennero, invece, battuti 4-1. La seconda vittoria dei modenesi arrivò il 1° maggio 1966, per 0-1. Poi due successi della: 2-1 nel febbraio del 1975 (al termine di quel torneo ilretrocesse in serie "D") e sempre a febbraio, nel 1990, ladi Orrico s’impose per 2-0.