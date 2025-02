Lanazione.it - Lucca balla nelle strade. Torna in città la festa del ‘Back To The Style‘

Leggi su Lanazione.it

La nostraè pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della street dance internazionale con la 13ª edizione di Back to The Style, l’evento organizzato da Emozione Danza, ormai riconosciuto come uno dei più prestigiosi in Europa sarà indal 6 al 9 marzo. La manizione ha già registrato un 30% in più di presenze rispetto allo scorso anno, con il tutto esaurito da giorni e una straordinaria rotazione di circa duemila persone al giorno, tra ballerini, artisti, ospiti e pubblico. Ballerini provenienti da oltre quindici nazioni si sfideranno in un festival che celebra la cultura hip-hop in tutte le sue forme. Dopo le prime edizioni svoltesi tra Porcari e Pisa, Back to The Style èto stabilmente nella suanatale, dove ha raggiunto un successo senza precedenti. Anche quest’anno gli spettacoli e le competizioni si svolgeranno in alcune delle location più suggestive della, tra cui il Real Collegio, la nuova Palestra Ducale Maria Luisa, il Teatro San Girolamo e le piazze storiche della