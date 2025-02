Oasport.it - Luca Nardi non sfrutta l’occasione: Halys prevale al tie-break del terzo set a Dubai

Si ferma ai quarti di finale il cammino dinell’ATP di. Il sogno di raggiungere la prima semifinale della carriera in un 500 si è infranto contro il francese Quentin, che ha sconfitto in rimonta l’azzurro con il punteggio di 2-6 6-3 7-6 dopo due ore e otto minuti di gioco. Sicuramente ci sono rimpianti per il pesarese, che sembrava essere in pieno controllo avanti di un set ed un, prima di subire un parziale di quattro game consecutivi che ha rimesso completamente in partita il francese.ha concluso il match con dodici ace, che gli sono serviti in svariati momenti complicati dell’incontro. Anon è bastato salvare otto delle dieci pallaconcesse, con il pesarese che ha comunque ottenuto molto con la prima (80% di punti vinti) anche più del suo avversario (78%).