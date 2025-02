Lanazione.it - Luca Calvani tra cavoli e merende: un libro sulla cucina “e sull’amore per le piccole cose”

Firenze, 27 febbraio 2025 – Vedere lacome uno strumento per unire, per raccontare vite ed esperienze. Come qualcosa che va oltre una semplice preparazione fatta di misure e procedimenti. ‘ricette e consigli per quattro stagioni’, l’ultimodedicato al mondo della gastronomia scritto dall’attore e regista pratese, fresco di “Grande Fratello”, sposa in pieno questa filosofia. Non una semplice raccolta di ricette, ma una sorta di viaggio nella vita dell’autore, dove le pietanze diventano il mezzo con cui raccontare affetti, viaggi, ricordi e anche luoghi. Mettendo al centro sempre la sua Toscana, precisamente Le Gusciane, un antico casale ristrutturato tra le colline di Camaiore, dove, occupandosi di ospitalità e, ha trovato «la sua dimensione».