Ilrestodelcarlino.it - Lotta alle baby gang, maxi blitz della polizia: otto ‘piccoli criminali’ tra spaccio e rapine

Cesena, 27 febbraio 2025 - Perquisizioni da nord a sud Italia e controlli serrati nei luoghimovida, nei parchi e nelle aree delle stazioni ferroviarie, hanno portato all’arresto e al fermo di 73 giovani (60 maggiorenni e 13 minorenni) per reati contro la persona (compreso il tentato omicidio), contro il patrimonio e didi sostanze stupefacenti. Nellaoperazionecontro ledi tutto il Paese, sono finiti invischiati anche tre giovani cesenati (un minorenne e due maggiorenni) e cinque forlivesi (due minorenni e tre maggiorenni). Denunce a piede libero sono poi scattate per 142 ragazzi (113 maggiorenni e 29 minorenni) per ricettazione,, possesso d’armi e strumenti atti ad offendere. Nellaoperazione, conclusa nella notte tra martedì e ieri, sono stati sequestrati gioielli e cellulari rubati, armi, droga e sono stati individuati 600 profili social inneggianti all’odio e alla violenza, oltre che all’uso di armi da taglio e fuoco.