"Lotta al vertice per sei"

Tutte vincenti le prime sei della classe e solo sconfitte per le ultime quattro. Sul gradino più alto c’è sempre l’Atletico Mondolfo 1952, ad inseguire a meno 2 si è inserito il San Costanzo, al terzo posto (a meno 3) la Nuova Real Metauro e al quarto (a meno 4) l’Avis Montecalvo. Al quinto posto (a meno 5) il Peglio, a ridosso della griglia playoff (a meno 7) la Falco Acqualagna. In fondo è sempre più in sofferenza l’Apecchio. I numeri. L’attacco più prolifico è quello dell’Avis Montecalvo (39 gol), segue con un gol in meno quello della Nuova Real Metauro (38). Ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 7 reti). L’Atletico Mondolfo vanta la miglior difesa del torneo (solo 14 le reti subite). La Falco Acqualagna è il club più votato ai pareggi (9). La difesa più perforata del girone è quella del Muraglia (43 volte).