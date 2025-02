Ilgiorno.it - Lotta al degrado urbano. L’Isolotto diventa parco dopo decenni di dibattiti

Da zona di, regno di spacciatori e balordi di ogni genere, dalla quale la gente se ne stava lontana, aagricolo, naturalistico e ricreativo. È la metamorfosi deldi Ponte San Pietro, l’area verde situata tra il torrente Quisa e il fiume Brembo. I lavori per la trasformazione di quella che era una delle zone più degradate della Bergamasca (i carabinieri hanno effettuato negli anni passati moltissimi interventi) sono iniziati e il nuovoagricolo sarà pronto in estate. L’intervento, per un totale di 1,7 milioni di euro (750mila stanziati dal Comune, mentre il milione restante è coperto con un contributo regionale), prevede prima di tutto la riqualificazione dell’ingresso all’area con la realizzazione di una piazzetta belvedere in pietra, arredi per la ricarica delle bici, la possibilità di sostate e dissetarsi, e la posa di un dissuasore per controllare gli accessi e di telecamere di videosorveglianza.