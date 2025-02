Ilnapolista.it - Lotito prende ispirazione dal Real sugli arbitri: «Quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti» (Messaggero)

Sui media si alza il polverone per il gol di Arnautovic in Coppa Italia contro la Lazio. A sollevare la questione è l’ex arbitro Graziano Cesari che nel post partita evidenzia una posizione di fuorigioco al momento del tiro dell’attaccante. «Chiffi (Var, ndr) deve chiamare il direttore di gara e fargli rivedere le immagini, anche per confermare il tutto», dice Cesari. L’Aia invece conferma la bontà del gol poiché, secondo il designatore R, «Mandas non sarebbe mai potuto arrivare a parare il tiro, anche se lo avesse visto partire, e in più la posizione di De Vrij è troppo lontana dal portiere e dal pallone per essere valutata come fuorigioco attivo».ha preferito non commentare, o quasi.Oggi ilnota come la Lazio sia spesso vittima di “non-interventi” Var, a ragione o a torto.