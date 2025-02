Screenworld.it - Lost Records: Bloom & Rage – L’amicizia tra cinema e videogioco

è la nuova opera di Don’t Nod, autori dell’acclamata serie di Life is Strange. Il titolo, pur non rivoluzionando uno schema ormai collaudato, offre molti spunti di lettura e una trama che, anche se fatica a ingranare, fornisce diversi elementi sui quali riflettere. Attualmente, lo studio ha distribuito soltanto la prima metà del gioco, con la seconda parte che è in programma per il 15 di aprile. Tuttavia, questo episodio introduttivo ha avuto il merito di creare un contesto coinvolgente e spianare la strada alla fase conclusiva. Abbiamo, infatti, potuto familiarizzare non solo con i personaggi che compongono il cast di, ma anche con le meccaniche di gioco. Quella più interessante, anche se non sfruttata come avrebbe potuto, è la dinamica della videocamera.