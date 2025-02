Monzatoday.it - L'ospedale San Gerardo è tra le migliori strutture sanitare in Italia

Leggi su Monzatoday.it

L'IRCCS Sandi Monza si conferma un punto di riferimento per l’eccellenza sanitaria in. A confermarlo la sua posizione nella classifica World's Best Hospitals 2025 stilata da Newsweek e Statista. L'monzese infatti, si posiziona al 28° posto su 133 tra iospedali.