Ilfattoquotidiano.it - L’Oscar al miglior film 2025 sarà sicuramente un colpo di scena dopo le turbolenze su Emilia Perez

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alundi. Questo dicono le previsioni più autorevoli e soprattutto i siti di scommesse.lo sprofondo rosso accaduto addi Jacques Audiard, a causa dei tweet “razzisti” della protagonista trans del, Karla Sofia Gascon, ora a contendersisono Anora, Conclave, The Brutalist e A complete unknown. Con tanto di consiglio della bibbia del cinema, Variety, che indica senza indugi ildi Sean Baker (già Palma d’oro a Cannes) davanti a tutti. Partiamo comunque da una cosa di cui siamo certi, lontani dalla vittoria ci sono: Nichel Boys, I’m stille here (concorre peraltro tra i cinqueinternazionali), Dune: parte seconda, The substance e Wicked.A questi cinque va inevitabilmente aggiunto proprio(anch’esso in concorso tra iinternazionali) che fino al fatidico ko indotto dai pensierini scorretti social della Gascon godeva dei favori del pronostico che nemmeno fosse Via col vento.