Biccy.it - Lorenzo Spolverato sbrocca nella notte: colpi, urla, lancio di oggetti

Leggi su Biccy.it

Dopo una settimana di calma Shaila Gatta esono tornati ad attaccarsi e litigare, lui da una parte sostiene che lei sia gelosa di Chiara Cainelli, mentre la ballerina continua a smentirlo e si sente tradita dalle rivelazioni che il suo compagno sta facendo: “Mi fa passare come gelosa di te. Se tu ci credevi poteva compromettere anche la nostra amicizia. Io sono stata solo gelosa delle attenzioni che lui in passato ha dedicato ai suoi amici in generale e lui sotto le coperte mi diceva di dirlo in puntata, di dire che sono gelosa“.Il 28enne ha fatto il giro di mezza casa per dare la sua versione dei fatti, ma Chiara e Zeudi hanno creduto a Shaila e così ieri sera il modello milanese ha iniziato ad agitarsi: “Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All’inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva.