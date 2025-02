Fanpage.it - Lorenzo Spolverato perde il controllo contro Shaila Gatta al GF, lei: “Devo salvarmi prima che sia troppo tardi”

Leggi su Fanpage.it

Al GFhanno litigato animatamente. Il modello milanese ha perso ilurlandola fidanzata e tirando pugni al muro. L'ex velina ha ammesso di essere "distrutta": "Se mi gira, in puntata chiedo di andare via. Non sono il gioco di nessuno".