L’Onomastica nell’Iliade

In Nomen Omen dicevano i latini, cioè “nel nome il presagio, il destino”; infatti, a ben vedere, i poemi omerici erano scritti per un pubblico di lingua greca che sapeva cogliere subito ogni sfumatura semplicemente ascoltando il nome del personaggio. Nell’antichità, l’onomastico aveva una funzione specifica, soprattutto nei poemi, poiché indicava il ruolo del personaggio.Agamennone è un nome che si compone di ?????? (agamai), che significa mirabile, stimabile, e ?????? (mémn?n), che significa deciso, ma ha anche una derivazione da ???? (medo), che significa governo. È traducibile come ‘capo mirabile, stimato, determinato, capace di governare con fermezza’, e quindi appariva ai lettori dell’Iliade, in greco, come il capo supremo e risoluto.Menelao, in greco antico: ???????? (Menèl?os), deriva dalla parola greca “????” (mén?), che significa “permanere” o “restare”, e da “????” (él?o), che ha molteplici significati, tra cui: portare avanti, colpire, spingere, non demordere.