Lombardia sesta nella classifica sulla Sanità, Fontana contro il Governo: "Parametri cervellotici, attacchi ingiustificati"

Milano, 27 febbraio 2025 – "Sono cose assolutamente inaccettabili”. Non usa mezze parole il presidente di Regione, Attilio, nel commentare i risultati delladel ministero della Salutequalità di cura delle Regioni. Risultati che piazzano i servizi sanitari regionali al sesto posto, quando l’anno prima erano al quarto. “Iindicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della, sono cose cervellotiche che hanno l'obiettivo di penalizzarci. Sono dati che si fondano su questioni che non c'entrano niente, codici interpretabili in differenti modi, tra diverse aziende sanitarie e Regioni. Non può essere questo il metodo di giudizio del funzionamento della". E ancora. "Sono tutte, se posso usare un termine giuridico, pu**anate", ha aggiunto.