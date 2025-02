Ilgiorno.it - Lombardia fuori dalla top 5: "Un indicatore ha sballato tutto"

Nel rapporto del Sistema di garanzia per il 2023, che monitora i servizi sanitari regionali sui Livelli essenziali d’assistenza, quello lombardo scivola giùtop five. Per il ministero della Salute questi strumenti di valutazione non sono classifiche, casomai richiami alle Regioni che non hanno la sufficienza di 60 in una (Alto Adige, Liguria, Molise e Basilicata) o due (Valle d’Aosta, Abruzzo, Calabria e Sicilia) delle tre aree (Prevenzione, Distrettuale cioè l’assistenza sul territorio, e Ospedaliera); ma in Emilia-Romagna l’opposizione di centrodestra si scatena sulla detronizzazione (da parte del Veneto) dal primo al quarto posto e in, che era quarta, l’opposizione di centrosinistra sul tonfo a sesta a parimerito con l’Umbria o settima a seconda delle scuole di pensiero.