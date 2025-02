Europa.today.it - LOL Talent Show 2 fa ancora un po' ridere, ma così non ha più senso

Leggi su Europa.today.it

Il 27 febbraio su Prime Video sono usciti tutte le 4 puntate di LOL: Chi faè dentro 2, seconda edizione dellocomico italiano di Prime che anche quest'anno, come l'anno scorso, mette in palio il decimo e ultimo posto di concorrente per la nuova edizione di LOL: chi ride è.