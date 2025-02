Bergamonews.it - Logopedia, scopri gli ambulatori di Zingonia e Sarnico

Habilita, nelle sue sedi di, mette a disposizione dei pazienti uno specializzato di. Specialisti esperti si occupano della valutazione e del trattamento dei disturbi del linguaggio, della comunicazione, della voce e della deglutizione in soggetti adulti e geriatrici. Le problematiche trattate riguardano diversi ambiti come, ad esempio, la disfonia. In questo caso si tratta di un problema relativo alla gestione della voce legato sia a lesioni organiche (noduli, polipi, edema di Reinke, paralisi corde vocali) sia deficit funzionali (cattiva gestione vocale in professionisti della voce come insegnanti, istruttori, cantanti o alterazioni secondarie a malattie neurologiche come nei parkinsonismi).Un altro disturbo che viene trattato è l’afasia. È un disturbo della comunicazione verbale direttamente legato a una lesione cerebrale (secondario a Ictus, trauma cranico).