Lo sproloquio di Sandrone | Il problema criminalità c’è abbiamo troppi delinquenti Ma ora ci sono due prefetti

Modena, 27 febbraio 2025 – Sand.: Mudnés ed Modna, Mudnés del centro storico e delle zone circumperiferiche, Mudnés ed la muntagna e anch ed la pianura, Zemian a l'èster cun la nostalgia dla Ghirlandeina e furaster che da tótt al mand a gnî chè per vàder al noster patrimonio dell'Umanità, Sandroun, la Pulonia e Sgurgheghel iv salùten tótt quant in màssa. Scusê al riterd, mo a-î da saver che apeina a sun smuntê dal treno in stazioun Granda 'na ragaza la m'è corsa incòunter, la m'ha brazê e la m'ha détt:" Ciao papà". An-n'ho gnanch fàtt in teimp a diregh ch'la se sbaglièva ch'la m'iva bèle fàtt fóra al portafói. 'Na rabia! L'era 'na borseggiatrice! A-i-ho telefonê subét in questura e dap zinch minut è rivèe 'na machina dla polizia con tri poliziott e al Prefèt. A-i-ho pensèe : Azidèint sa sun important i han infin scomodèe al prefèt per Sandroun" I m'han po' spieghê ch'as tratèva della signora Prefetta che, invece d? ander in pensioun la s'é méssa a disposizioun dal Séndech nov per deregh 'na man contro lapiccola o granda ch'la sia.