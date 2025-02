Lanazione.it - Lo sport trasforma gli spazi e unisce la città

Loha il potere di unire le persone, risvegliare speranze e favorire l’integrazione sociale superando le barriere culturali, sociali ed economiche. Insegna valori fondamentali come solidarietà, lealtà e rispetto: principi essenziali per una società sana. Le attività ad esso legate sono anche un motore di rigenerazione urbana e spesso ha un ruolo cruciale nello sviluppo di una. Oggi si punta sullo ’urbanism’, integrando la praticaiva inpubblici accessibili a tutti. Alla Spezia vari interventi mirano a riqualificare aree urbane attraverso la creazione di piste ciclabili, percorsi pedonali e skatepark. L’amministrazione comunale, con le associazioniive, organizza eventi come Loin piazza e Vivi, i Campionati italiani assoluti di atletica leggera al centroivo Montagna e i Campionati assoluti di scherma al Palamariotti, che favoriscono la coesione sociale e stimolano l’economia locale.